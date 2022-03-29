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    DelfinGroup выплатит внеочередные дивиденды

    Биржевая латвийская компания AS DelfinGroup выплатит внеочередные дивиденды на общую сумму 779 497,02 евро, утвердили акционеры компании на внеочередном собрании 28 марта.

    Инвесторы получат 0,0172 евро на акцию. Дивиденды будут распределены между инвесторами, у которых на 7 апреля в портфеле будут акции предприятия. Соответственно ex-date 8 апреля. Выплата дивидендов состоится 12 апреля.

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