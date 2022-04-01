Вкус биржи: ничего не понятно, но очень интересно

Это Тесла, если что Фото: LILLIAN SUWANRUMPHA, Scanpix

Не как всегда в пятницу вечером, но как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Ничего не понятно, но очень интересно. Говорят, что Tesla ведёт переговоры о поставках с компанией Vale (это не “неправильная компания”) о поставках никеля. Ой, а что случилось? Почему вдруг потребовались такие переговоры, покрытые мраком?

Встаём в лонг по Херцу! Это не ругательство, а легендарно-зашкаливающий Джим Крамер поделился своим ценным (и категоричным) мнением по акциям компании Hertz. В чём феномен Джима Крамера? И насколько верно его мнение про Herz? Кстати! Они вообще обанкротиться не должны?

Вот же жук! Зачем Фуад Расулов купил паи ETF “Bug”. Или это не баг, а фича?

Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.