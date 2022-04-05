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    Выходящий на биржу стартап Robus обнародовал стоимость акций

    Учредитель и исполнительный директор Robus Athletic Микк-Альвар Олле.Фото: Pressifoto

    Эстонский стартап спортивных технологий Robus Athletics, планирующий выйти на альтернативный рынок First North Таллиннской биржи Nasdaq, обнародовал стоимость акций. Период предложения начинается 5 апреля, пишет Äripäev.

    Всего инвесторам будет предложено 175 000 акций по цене 3,34 евро за акцию. В случае переподписки у компании есть право увеличить количество размещаемых акций до 225 000 акций. Период подписки начался сегодня и продлится до 14 апреля.
    Стартап планирует привлечь от 584 500 до 751 500 евро. Предлагаемые акции составляют примерно 10,5-13% от общего акционерного капитала Robus.
    Принципы распределения акций среди инвесторов Robus объявит после окончания периода предложения 18 апреля. Компания отметила, что отдаст предпочтение сотрудникам и членам правления Robus Group, а также существующим инвесторам. Торги начнутся 21 апреля.
    Согласно отчету за прошедший финансовый год (с 14 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года), доход Robus Athletic OÜ от продаж составил 81 733 евро. За это время компания заработала 73 137 евро убытка. Обязательства и собственный капитал компании составляют 76 597 евро, из которых основные средства составляют 29 539 евро, а оборотные средства - 47 058 евро.

    Основанная в 2020 году компания Robus Athletics, которая в прошлом году привлекла необходимые для запуска производства тренировочного снаряжения средства на краудфандинговой платформе Kickstarter, в феврале этого года расширила деятельность, запустив онлайн-платформу для тренировок.

    На требующей ежемесячной подписки цифровой платформе Robus Athletics тренеры с помощью видео-тренировок помогают достичь результатов, сравнимых с результатами в тренажерном зале. К платформе могут присоединяться любители спорта со всего мира, и у Robus уже есть тренеры в 40 странах. Разработка технологий Robus и производство снаряжения для тренировок, защищенных патентом на промышленный образец, происходят в Эстонии.

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