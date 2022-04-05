Биржа

dv.ee

5 апреля 2022 в 7:34 Поделиться:









Выходящий на биржу стартап Robus обнародовал стоимость акций

Учредитель и исполнительный директор Robus Athletic Микк-Альвар Олле. Фото: Pressifoto

Эстонский стартап спортивных технологий Robus Athletics, планирующий выйти на альтернативный рынок First North Таллиннской биржи Nasdaq, обнародовал стоимость акций. Период предложения начинается 5 апреля, пишет Äripäev.

Всего инвесторам будет предложено 175 000 акций по цене 3,34 евро за акцию. В случае переподписки у компании есть право увеличить количество размещаемых акций до 225 000 акций. Период подписки начался сегодня и продлится до 14 апреля.

Стартап планирует привлечь от 584 500 до 751 500 евро. Предлагаемые акции составляют примерно 10,5-13% от общего акционерного капитала Robus.

Принципы распределения акций среди инвесторов Robus объявит после окончания периода предложения 18 апреля. Компания отметила, что отдаст предпочтение сотрудникам и членам правления Robus Group, а также существующим инвесторам. Торги начнутся 21 апреля.

Согласно отчету за прошедший финансовый год (с 14 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года), доход Robus Athletic OÜ от продаж составил 81 733 евро. За это время компания заработала 73 137 евро убытка. Обязательства и собственный капитал компании составляют 76 597 евро, из которых основные средства составляют 29 539 евро, а оборотные средства - 47 058 евро.