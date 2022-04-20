Arco Vara планирует выплатить дивиденды

Передовица ДВ: монополия - не игра

Новость о том, что компания Маргуса Линнамяэ, управляющая сетью кинотеатров Apollo, в апреле купила крупнейший в Эстонии кинотеатр Coca-Cola Plaza, прошла почти незаметно, поскольку по масштабам это не сделка века. Но мы хотим ещё раз напомнить нашим читателям о ней и о том, чем опасны монополии.

Новость о том, что компания Маргуса Линнамяэ, управляющая сетью кинотеатров Apollo, в апреле купила крупнейший в Эстонии кинотеатр Coca-Cola Plaza, прошла почти незаметно, поскольку по масштабам это не сделка века. Но мы хотим ещё раз напомнить нашим читателям о ней и о том, чем опасны монополии.