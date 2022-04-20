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    Arco Vara планирует выплатить дивиденды

    Руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ.Фото: Дейзи Лаппард

    Совет Arco Vara предложил выплатить дивиденды акционерам предприятия в размере 6 центов на акцию за прошедший финансовый год, сообщается в пресс-релизе.

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