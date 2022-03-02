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Arco Vara: война в Украине приводит к росту цен на строительство

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Война в Украине приводит к росту цен на строительство, отмечает генеральный директор Arco Vara Мико Нийнемяэ. Для снижения рисков компания приняла решение не выставлять на продажу четверть квартир в новостройках, чтобы в будущем оставить за собой возможность корректировки цен, пишут Ehitusuudised.

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Нийнемяэ поясняет, что стоимость стали и алюминия уже начала расти. «Поскольку большая часть используемых в строительном секторе металлических материалов поступает из России, Беларуси и Украины, то мы уже наблюдаем рост цен на эти материалы. Сложно предсказать, докуда они вырастут», - сказал он, отметив также недавние колебания цен на древесные материалы.
Руководитель Arco Vara считает, что сейчас о рисках задумываются все эстонские предприятия: «Мы продолжаем работу в запланированном режиме, но учитываем колебания цен на строительство. В связи с этим мы не выставили на продажу почти 25% квартир нового проекта Kodulahe Rannakalda. Мы хотим избежать излишнего темпа продаж и при необходимости скорректировать цены позже, уже на этапе строительства».
Нийнемяэ уверен, что если война не дойдет до нашей страны, то цены вырастут: «Дефицит основных видов металла уже возник. В какой-то степени речь идет и об опасениях строительного сектора, в связи с чем (компании – прим.ред.) запасаются материалами через поставщиков».
Проблема нехватки рабочей силы на данный момент не отразилась на деятельности Arco Vara.

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