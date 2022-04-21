В первые минуты торгов акции Robus потеряли почти всю свою стоимость

Военный блог Райво Варе: на небе экономики грозные тучи. Портовые города Эстонии под угрозой

Издания Äripäev и Деловые ведомости будут публиковать аналитический блог обозревателя Райво Варе, материалы которого посвящены влиянию войны в Украине на экономическую среду. Первый пост блога - об ущербе, нанесенном украинской инфраструктуре, о роли эстонских предпринимателей в восстановлении Украины и об угрожающей Европе стагнации.

Издания Äripäev и Деловые ведомости будут публиковать аналитический блог обозревателя Райво Варе, материалы которого посвящены влиянию войны в Украине на экономическую среду. Первый пост блога - об ущербе, нанесенном украинской инфраструктуре, о роли эстонских предпринимателей в восстановлении Украины и об угрожающей Европе стагнации.