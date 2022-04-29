Фонд Baltic Horizon выплатит инвесторам почти 1,56 млн евро дохода
Согласно объявлению фондовой биржи, фонд Baltic Horizon Fund выплатит инвесторам доходов от собственности почти на 1,56 миллиона евро.
Руководитель фонда Baltic Horizon Тармо Каротам.Фото: Андрас Кралла
Baltic Horizon Capital, управляющая компания Baltic Horizon, приняла решение о выплате держателям паев доходов от собственности в размере 1,56 млн евро, что составляет 0,013 евро на пай, говорится в биржевом сообщении компании.
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