Baltic Horizon Fund закончил полугодие с убытком

Из-за переоценки стоимости объектов недвижимости в своем портфеле Baltic Horizon Fund закончил первые полгода с убытком. Помимо этого, ряду арендаторов были предложены скидки, следует из биржевого сообщения.

Руководитель Baltic Horizon Fund Тармо Каротам Фото: Андрес Хаабу

В первом полугодии фонд заработал 8,5 миллиона прибыли от аренды, что на 18% меньше, чем годом ранее. Снижение вызвано более низкой арендной платой и единоразовым списанием арендной гарантии в торговом центре Пирита на сумму 0,2 миллиона евро, поясняет фонд.