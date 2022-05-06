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    Акционеры Netflix подали коллективный иск против компании

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Акционеры Netflix подали коллективный иск против компании, обвинив ее руководство в предоставлении ложной информации о реальном положении дел, сообщает портал «РИА.Новости».

    В иске, поданном в суд Сан-Франциско (штат Калифорния), утверждается, что Netflix "скрыла от акционеров более медленный рост числа подписчиков, в том числе из-за совместного использования клиентами учетных записей и усиления конкуренции со стороны других потоковых сервисов".
    Кроме того, в иске утверждается, что компания скрыла от акционеров "трудности с удержанием пользователей", в результате которых Netflix "теряет подписчиков". Акционеры утверждают, что понесли "существенные убытки и ущерб" из-за сокрытия этой информации.
    Компания отказалась прокомментировать соответствующие сообщения.

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