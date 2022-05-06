Биржа

dv.ee

6 мая 2022 в 9:12 Поделиться:









Акционеры Netflix подали коллективный иск против компании

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Акционеры Netflix подали коллективный иск против компании, обвинив ее руководство в предоставлении ложной информации о реальном положении дел, сообщает портал «РИА.Новости».

В иске, поданном в суд Сан-Франциско (штат Калифорния), утверждается, что Netflix "скрыла от акционеров более медленный рост числа подписчиков, в том числе из-за совместного использования клиентами учетных записей и усиления конкуренции со стороны других потоковых сервисов".

Кроме того, в иске утверждается, что компания скрыла от акционеров "трудности с удержанием пользователей", в результате которых Netflix "теряет подписчиков". Акционеры утверждают, что понесли "существенные убытки и ущерб" из-за сокрытия этой информации.

Компания отказалась прокомментировать соответствующие сообщения.