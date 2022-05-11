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    Обзор рынка: переоценка рискованных активов продолжается

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    По словам управляющего активами Private Banking эстонского подразделения Luminor Калле Козе, апрель был еще одним сложным месяцем для финансовых рынков. Прошедший месяц характеризовался падением фондовых индексов, продолжающимся давлением продаж на облигации и снижением прогнозов глобального роста, следует из обзора Luminor.

    Сложная геополитическая ситуация еще больше подтолкнула цены на товары и услуги, и многие мировые центральные банки были вынуждены повысить процентные ставки. По мнению Калле Козе, такая ситуация ведет к продолжению переоценки рискованных активов. Индекс развитых рынков (MSCI World TRN) в апреле упал на 3,3% в пересчете на евро, а индекс развивающихся рынков (MSCI EM TRN) – на 0,4%.
    "Положительной стороной всех плохих новостей является то, что многие из негативных сценариев уже учтены в ценах на акции и облигации, поэтому для значительного движения вниз с текущих уровней цен потребуется продолжение масштабных негативных сюрпризов", – сказал Козе.
    В апреле Всемирный банк объявил о более крупном чем ответ на COVID-19 пакете мер по спасению пострадавших от кризиса стран в размере 170 миллиардов долларов США. В своем последнем прогнозе МВФ предупредил о возможных потрясениях в мировой экономике, особенно на развивающихся рынках, поскольку цены на топливо и продукты питания резко выросли, что в наибольшей степени отразилось на уязвимых слоях населения в странах с низким уровнем дохода. "МВФ снизил прогноз глобального роста в 2022 году на 0,8 процентных пункта до 3,6%. Прогноз роста для развитых рынков был снижен на 0,6 процентных пункта до 3,3%, а прогноз для развивающихся рынков был снижен на один процентный пункт до 3,8%", – поясняет экономист .
    Козе также отметил позицию председателя ФРС США Джерома Пауэлла о дальнейшем агрессивном ужесточении монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию к уровню ниже 2%. По словам Пауэлла, повышение ставки на 50 базисных пунктов было запланировано на майское заседание. Также ожидалось, что за этим последует еще одно повышение ставки на 50 базисных пунктов в июле.
    В апреле индекс фондового рынка материкового Китая CSI 300 упал до самого низкого уровня с июня 2020 года, но позже начал восстанавливаться. Жесткая политика правительства в связи с COVID-19, репрессии против местных IT-гигантов и других компаний, нестабильность в секторе недвижимости и замедление экономического роста оставили инвесторов не у дел. Недавно правительство пообещало стабилизировать рынки и ускорить реализацию мер поддержки, включая снижение налогов и пошлин. В то же время, добавил Козе, центральный банк Китая не снизил базовую процентную ставку, которая осталась на уровне 2,85%, что разочаровало большинство экономистов, которые ожидали снижения ставки, чтобы помочь экономике справиться с углубляющейся вспышкой COVID-19.

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Обзор рынка: переоценка рискованных активов продолжается
По словам управляющего активами Private Banking эстонского подразделения Luminor Калле Козе, апрель был еще одним сложным месяцем для финансовых рынков. Прошедший месяц характеризовался падением фондовых индексов, продолжающимся давлением продаж на облигации и снижением прогнозов глобального роста, следует из обзора Luminor.
По словам управляющего активами Private Banking эстонского подразделения Luminor Калле Козе, апрель был еще одним сложным месяцем для финансовых рынков. Прошедший месяц характеризовался падением фондовых индексов, продолжающимся давлением продаж на облигации и снижением прогнозов глобального роста, следует из обзора Luminor.
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