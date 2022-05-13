Александр Элдер: приближаемся к хорошей возможности для покупки
Александр Элдер на обучении в Таллинне.Фото: Андрас Кралла
По словам трейдера Александра Элдера, нынешнее сумасшедшее падение на рынках предоставляет прекрасные возможности для покупок.
«Так же, как и невероятный пик в декабре 2021 года преподносил великолепные возможности для короткой продажи, нынешний обвал дает прекрасные возможности для покупки», — отмечает Элдер в письме к пользователям SpikeTrade.
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