Маск приостановил сделку по покупке Twitter

Предприниматель подвергает сомнению количество фальшивых аккаунтов в социальной сети.
Илон МаскФото: Reuters/Scanpix
Илон Маск в пятницу написал в Twitter, что сделка о покупке соцсети приостановлена. По словам предпринимателя, он ожидает подробностей, подтверждающих расчеты, что спам и поддельные аккаунты представляют менее 5 процентов от всех пользователей.
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