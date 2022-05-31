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31 мая 2022 в 8:44 Поделиться:









Цены на нефть выросли до самого высокого за два месяца уровня

Аналитики считают, что на данный момент на стоимость нефти в большей степени влияет ослабление ограничений в Китае. Фото: Shutterstock

Мировые цены на нефть во вторник продолжили рост, достигнув двухмесячного максимума. Росту цен способствовало решение Евросоюза ограничить импорт российской нефти и ослабление карантина в Китае, пишет ERR.

Цена фьючерсов на нефть марки Brent утром во вторник выросла на 33 цента до 122 долларов за баррель. Индекс цен на торгуемую в США сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) во вторник вырос до 117,31 доллара за баррель, что на 2,24 доллара выше цены закрытия в пятницу. В понедельник рынки США были закрыты в связи с госпраздником.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС договорилиcь об эмбарго, которое «моментально покроет две трети поставляемой российской нефти». Запрет распространяется на нефть, которую перевозят морским транспортом, что составляет примерно 2/3 импорта Европы из России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года страны ЕС снизят закупки российской нефти до 90%.

Аналитики, однако, считают, что на данный момент на стоимость нефти в большей степени влияет вероятность значительного роста спроса в Китае. В среду в крупнейшем городе Китая Шанхае должен закончиться двухмесячный карантин, в связи с чем большинство жителей смогут покинуть свои дома и вернуться к использованию автомобилей.