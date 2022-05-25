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    Эмираты впервые за два года отправили партию нефти в Европу

    Танкер Moscow Spirit с 1 млн баррелей нефти из ОАЭ на борту в настоящее время направляется в порт Роттердама, сообщает Bloomberg.

    ОАЭ свернули поставки нефти в Европу в 2020 году.Фото: KARIM SAHIB, AFP
    Поставку осуществляет французская компания TotalEnergies SA, ей же принадлежит другой супертанкер, который сейчас с грузом нефти из Объединенных Арабских Эмиратов идет в Египет, информирует Bloomberg.

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