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    Цена на золото снижается второй месяц подряд

    Цена на золото снижается второй месяц, однако по-прежнему остается на довольно высоком уровне.Фото: Reuters/Scanpix

    Цена на золото в мае вновь снизилась. Причина – в удорожании доллара и росте ставок по гособлигациям США.

    Вчера цена на золото достигла отметки 1837,99 доллара за унцию. В мае в сумме цена упала на 2,8%, что стало самым большим падением с сентября прошлого года. Первый день июня золото также начало с падения, снижаясь сегодня на 0,7%.

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