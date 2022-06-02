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    Подписка на дополнительные акции LHV Group была превышена в 1,75 раза

    Новые акции будут переведены на счета ценных бумаг инвесторов 3 июня и размещены на фондовой бирже 14 июня.Фото: Andras Kralla

    В рамках дополнительной эмиссии на акции LHV Group подписалось более 11 000 инвесторов. Всего объем подписки был превышен в 1,75 раза, пишет Äripäev.

    Всего в дополнительной эмиссии LHV приняли участие 11 694 инвестора, которые подписались на акции на общую сумму 43,6 миллиона евро. Первоначально в рамках подписки было предложено 694 444 акций, но компания оставила за собой право увеличить объем до 972 222 новых простых акций.

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