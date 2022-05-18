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    На ошибках учатся: торги правами на новые акции LHV начались без курьезов

    Сегодня на Таллиннской бирже появился новый тикер LHV01SR, под которым идет торговля правами для подписки на новые акции LHV.

    В отличие от прошлого неудачного опыта, в этот раз биржа отдельно под тикером разместила пояснение «märkimisõigus» или права на подписку, чтобы избежать недопонимания со стороны инвесторов. Осенью прошлого года, когда инвесторам банка была предоставлена такая же возможность продать свои права на подписку, многие из покупателей путали права на подписку с самими акциями банка, покупая права по цене акций, тем самым заведомо теряя десятки процентов.

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