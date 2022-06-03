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Акционеры Tallinna Vesi утвердили дивиденды

На собрании акционеров Tallinna Vesi было принято решение распределить 13 миллионов евро в виде дивидендов.

Акционеры получат 0,65 евро на акцию в виде дивидендов.Фото: Liis Treimann
По словам руководителя Tallinna Vesi Александра Тимофеева, несмотря на пандемию, 2021 год для предприятия был удачным. «В прошлом году мы увеличили инвестиции в стратегические активы с целью повысить качество и стабильность работы. Для снижения влияния на окружающую среду мы рассчитали наши выбросы CO2 и начали использовать электроэнергию из возобновляемых источников», – рассказал Тимофеев. Он также добавил, что предприятие запустило проект по установке водомеров, передающих данные на расстоянии, которые позволяют производить более точные замеры, передавать показатели автоматически и обнаруживать утечки воды.

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