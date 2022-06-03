Акционеры Tallinna Vesi утвердили дивиденды

На остановленных терминалах в Силламяэ и Мууга «застряли» тонны ядовитой химии

В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака. Технадзор успокаивает – сохранность терминалов хозяева смогут обеспечить, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.

В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака. Технадзор успокаивает – сохранность терминалов хозяева смогут обеспечить, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.