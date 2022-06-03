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    Вкус биржи: владелец Tesla захотел сократить 9900 человек

    Завод Tesla по Фремонте (Калифорния)Фото: Стивен Лам/Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Владелец Tesla (не просто автолюбитель, а Илон Маск) заявил, что неплохо было бы взять и бахнуть - сократить 10% персонала. Потому что может. Откуда у Илона появились диктаторские замашки?
    Ушла эпоха. Или не ушла? Или ушла, а потом опять пришла? В общем, ходят слухи, что Шерил Сандберг уходит из Facebook после 14 лет правления. Теперь компании придется трудно? Или проблемы Facebook начались задолго до ухода/не ухода Шерил?
    Ну американцы и «поработать»! Безработица в США составила 3,6% - такое бывало редко когда. В экономике все налаживается?
    А вот и нет! «Готовьтесь к урагану в экономике!», - злостно предупреждает банкир JPMorgan. Он это всерьез?
    Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака. Технадзор успокаивает – сохранность терминалов хозяева смогут обеспечить, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.
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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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