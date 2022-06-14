Инвестор Яак Роосааре ожидает экономического спада

Автор известной книги «Учебник о том, как стать богатым» Яак Роосааре держится сейчас подальше от спекулятивных активов, так как ожидает экономического спада.

Яак Роосааре, известный инвестор и автор книги «Учебник о том, как стать богатым». Фото: Лийз Трейманн

«Меня не расстраивает падение рынка. В прошлом году я продал львиную долю акций в портфеле», - говорит спокойно Роосааре. «Большая часть спекулятивных акций уже пережила значительное снижение, однако будущее все равно зависит от того, будет ли и насколько серьезным экономическое падение в США».