Биржа

Дмитрий Фефилов

15 июня 2022 в 20:37 Поделиться:









Рынки взлетели после решения ФРС и одной фразы Джерома Пауэлла

Федеральная резервная система США впервые с 1994 года подняла процентную ставку сразу на 0,75%, повысив ее до уровня 1,5-1,75%. Реакция рынка была позитивной.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Фото: Liu Jie, Scanpix

Более того, ФРС намекнула на более агрессивный рост ставки и в будущем из-за рекордной инфляции, которая достигла 40-летнего максимума. Глава центробанка сообщил, что на следующем заседании комитета ставка также может быть повышена на 0,5 или 0,75%.