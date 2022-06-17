Эксперты: центробанки должны взять ситуацию под контроль

Государство доплатит разработчику проблемного регистра строений ИТ-фирма: ничего иначе мы сделать не могли
Запуск новой версии регистра строений (Ehitusregister), работающей нынче с постоянными сбоями, фактически парализовал выдачу разрешений на строительство и использование недвижимости не только в Таллинне, но и во многих других самоуправлениях. Несмотря на это, ИТ-фирма, разработавшая обновленный регистр, получит от государства дополнительные деньги.
Запуск новой версии регистра строений (Ehitusregister), работающей нынче с постоянными сбоями, фактически парализовал выдачу разрешений на строительство и использование недвижимости не только в Таллинне, но и во многих других самоуправлениях. Несмотря на это, ИТ-фирма, разработавшая обновленный регистр, получит от государства дополнительные деньги.