Биржа

Роберт Киуру

17 июня 2022 в 9:12 Поделиться:









Эксперты: центробанки должны взять ситуацию под контроль

Эксперты трех эстонских банков полагают, что более агрессивный рост процентных ставок в нынешней ситуации себя оправдывает. В противном случае, центробанки могут растерять последнее доверие к себе.

Кристо Ааб, Пеэтер Коппель, Тыну Мертсина.

По словам экономического аналитика LHV Кристо Ааба, поднятие процентной ставки на 0,75% ФРС было наилучшим решением, которое она приняла. Более скромный рост стал бы беспокоить рынки, а не потеряла ли ФРС контроль над ситуацией. В то же время рост ставки на 1% был бы слишком жестким и обвалил бы рынки.