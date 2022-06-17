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    Эксперты: центробанки должны взять ситуацию под контроль

    Эксперты трех эстонских банков полагают, что более агрессивный рост процентных ставок в нынешней ситуации себя оправдывает. В противном случае, центробанки могут растерять последнее доверие к себе.

    Кристо Ааб, Пеэтер Коппель, Тыну Мертсина.
    По словам экономического аналитика LHV Кристо Ааба, поднятие процентной ставки на 0,75% ФРС было наилучшим решением, которое она приняла. Более скромный рост стал бы беспокоить рынки, а не потеряла ли ФРС контроль над ситуацией. В то же время рост ставки на 1% был бы слишком жестким и обвалил бы рынки.

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