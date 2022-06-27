Биржа

Дмитрий Фефилов

27 июня 2022 в 12:44 Поделиться:









Известный «медведь» Уолл-стрит: рынок может вырасти, прежде чем возобновит падение

Стратеги Morgan Stanley во главе с Майклом Уилсоном говорят, что индекс S&P 500 может подняться еще на 5-7%, прежде чем возобновит падение, пишет Bloomberg.

По словам Майкла Уилсона, в случае рецессии индекс S&P 500 снизится более чем на 23%. Фото: Pixabay

Индекс S&P 500 находится на медвежьем рынке после падения на 20% по сравнению с январским пиком и на пути к худшему первому полугодию с 1970 года.