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    США запретили импорт российского золота

    Президент США Джо Байден в Мадриде в преддверии саммита НАТОФото: Scanpix, Хуан Медина

    США объявили о запрете на импорт российского золота.

    Соединенные Штаты Америки объявили о введении новых санкций против России. В их перечень входит запрет на импорт золота российского происхождения, а также новые ограничения в отношении 70 лиц, в число которых попала российская госкорпорация "Ростех".

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