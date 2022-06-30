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    «Газпром» не выплатит дивиденды впервые с 1998 года

    На общем собрании акционеров компании «Газпром» акционеры с большим перевесомпроголосовали против 4 пункта повестки о выплате дивидендов.

    Государство является мажоритарным акционером «Газпром», контролируя более 50% компанииФото: Shutterstock
    «Акционеры решили, что в сложившейся ситуации нецелесообразно выплачивать дивиденды по итогам 2021 года», — сказал заместитель генерального директора Фамил Садыгов.

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