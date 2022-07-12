Фуад Расулов: слово не воробей, Twitter не соловей!

Покупать? Не покупать? Илон Маск отказался от приобретения Twitter. Фото: Джо Скиппер, Scanpix

Илон Маск в своем репертуаре: пошумел-пошумел, да и отказался от широко разрекламированной покупки Twitter, пишет трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов.

Еще недавно все новостные издания пестрели заголовками о самой крупной сделке за последние годы. Цена, детали сделки, обещания Маска - все подробно обсуждалось в СМИ и муссировалось аналитиками. Более того, за Маском (точнее, за его сделкой) выстроилась длинная очередь из инвесторов. Там были и фанаты криптовалют (в лице главы криптобиржи FTX), и акулы Wall Street, и даже саудовские инвесторы засветились.