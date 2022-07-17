Вкус биржи: такими темпами она двузначной станет!

Нью-Йоркская фондовая биржа Фото: Брэндан Макдермид, Scanpix

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынк.

На что делится Alphabet: на Альфу и Бету, что-ли? Наш любимый Гугл решил вновь поделиться и проведет сплит акций в соотношении 20 к 1. Это такой новый лайфхак: в любой непонятной ситуации проводи сплит?