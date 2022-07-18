Биржа

18 июля 2022 в 14:26 Поделиться:









Baltika завершила квартал с миллионным убытком

Фото: Liis Treimann

Предприятие по торговле одеждой Baltika Grupp завершило второй квартал с чистым убытком в один миллион евро, при этом год назад прибыль составляла несколько десятков тысяч евро. Такими темпами у компании скоро закончатся оборотные средства, пишет Äripäev.

Оборот концерна во втором квартале составил 2,3 миллиона евро, сократившись на 28% в годовом исчислении. Убыток слегка превысил 1 млн евро.

Baltika Grupp закончила квартал с 406 000 евро оборотных средств в деньгах и их эквивалентах. На конец квартала компания использовала банковский овердрафт в размере 2 871 000 евро, лимит составляет 3 000 000 евро.

В этом квартале Baltika также взяла беспроцентный кредит в размере одного миллиона евро у крупного собственника KJK Fund SICAV-SIF.

Во втором квартале 2021 года прибыль компании составляла 37 тыс. евро. По оценке компании, результаты нынешнего года обусловлены снижением оборота, продолжающимся закрытием убыточных магазинов и окончанием выплаты коронавирусных пособий.

Во втором квартале прошлого года оборот также включал доход от продаж торговых марок Monton, Mosaic, Baltman и Bastion. На сегодняшний день эти бренды сняты с производства. Доход от продаж интернет-магазина во втором квартале составил 171 000 евро, за год уменьшившись на 56%.

Закрытие убыточных магазинов концерна продлится до конца года. За шесть месяцев было закрыто шесть убыточных магазинов. Как сообщает компания, снижение оборота будет компенсировано тремя новыми концептуальными магазинами Ivo Nikkolo, открытыми в этом году.