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    Количество пассажиров Tallink удвоилось

    В июле Tallink перевез пассажиров в два раза больше, чем в прошлом году.

    За год Tallink увеличил число пассажиров на 102,2%Фото: Лийз Трейманн
    В июле Tallink Grupp перевез 897 828 пассажиров, что на 102,2% больше, чем в июле прошлого года, когда этот показатель составлял 444 112 пассажиров. Объем грузовых перевозок увеличился на 17,8%, составив 32 700 единиц. Количество перевезенных автомобилей также увеличилось на 46,6% до 127 039 единиц.

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