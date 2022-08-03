Количество пассажиров Tallink удвоилось

В июле Tallink перевез пассажиров в два раза больше, чем в прошлом году.
За год Tallink увеличил число пассажиров на 102,2%Фото: Лийз Трейманн
В июле Tallink Grupp перевез 897 828 пассажиров, что на 102,2% больше, чем в июле прошлого года, когда этот показатель составлял 444 112 пассажиров. Объем грузовых перевозок увеличился на 17,8%, составив 32 700 единиц. Количество перевезенных автомобилей также увеличилось на 46,6% до 127 039 единиц.
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