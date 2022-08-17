Экономические эксперты: рынок потеряет большую часть июльского роста

Несмотря на нынешней подъем на рынке, инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас считает, что акции под давлением и их ждет падение. По словам стратега приватного банкинга SEB Пеэтера Коппеля, рынок как всегда ведет себя исходя из краткосрочных соображений, что в итоге сделает больно максимально большому числу участников рынка.
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