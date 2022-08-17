Биржа

Роберт Киуру

17 августа 2022 в 7:32 Поделиться:









Экономические эксперты: рынок потеряет большую часть июльского роста

Слева: Управляющий в отделе приватного банкинга Luminor Калле Косе, инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас, экономический аналитик LHV Кристо Ааб и стратег приватного банкинга SEB Пеэтер Коппель. Фото: Äripäev

Несмотря на нынешней подъем на рынке, инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас считает, что акции под давлением и их ждет падение. По словам стратега приватного банкинга SEB Пеэтера Коппеля, рынок как всегда ведет себя исходя из краткосрочных соображений, что в итоге сделает больно максимально большому числу участников рынка.

Длившееся 30 дней ралли на рынке взвинтило Nasdaq на 24%, S&P 500 на 12% и Dow Jones на 9%.