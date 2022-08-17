Причиной резкого скачка цен стала смехотворно малая нехватка энергии

Странам Балтии не хватило всего 2,14 МВт-ч электроэнергии, чтобы предотвратить скачок ее биржевой цены до 4000 евро за мегаватт-час. И это – несмотря на то, что литовская энергетическая компания Ignitis делала бирже Nord Pool несколько предложений купить у нее дополнительные мощности. Однако эти предложения рынку не подошли из-за биржевых алгоритмов.
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