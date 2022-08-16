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16 августа 2022 в 12:45 Поделиться:









Ярван: нам нужно пережить четыре года, пока новые производственные мощности выйдут на рынок

По словам министра предпринимательства Кристьяна Ярвана, долгосрочным решением против колебаний цен на рынке электроэнергии является увеличение производственных мощностей. Фото: Andras Kralla

Цель реформы рынка электроэнергии, предложенной правительством, состоит в том, чтобы выиграть для бытовых потребителей несколько лет, после чего на рынок должны выйти новые производственные мощности. Об этом заявил министр предпринимательства Кристьян Ярван.

Ярван рассказывает, что долгосрочным решением против колебаний цен на рынке электроэнергии является увеличение производственных мощностей, однако на это необходимо от 4 до 5 лет. Для того чтобы помочь бытовым потребителям справиться с ценовым шоком в этот период, правительство предложило реформу рынка электроэнергии.