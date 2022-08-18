Биржа

18 августа 2022 в 7:59 Поделиться:









ФРС продолжит повышать процентную ставку до тех пор, пока инфляция значительно не снизится

Глава ФРС Джером Пауэлл. Фото: Scanpix

На июльском заседании Члены Совета Федеральной резервной системы США заявили, что, вероятно, продолжат повышать базовую процентную ставку до тех пор, пока инфляция в стране значительно не снизится. Об этом говорится в опубликованном в среду протоколе заседания руководящего комитета ФРС по открытому рынку, которое прошло 26–27 июля, пишет Äripäev.

На июльском заседании, где было принято решение о повышении базовой процентной ставки на 0,75 процентных пункта, члены Комитета по свободному рынку ФРС выразили желание снизить уровень инфляции.