Биржа

19 августа 2022 в 7:34 Поделиться:









Bercman Technologies понизили прогноз оборота

Глава Bercman Март Сууркаск пояснил, что прогноз был скорректирован в связи с невыполнением весеннего инвестиционного плана и общей экономической ситуацией Фото: Andras Kralla

Bercman Technologies понизила прогноз оборота на 2022 год с 2,445 млн до 1,8 млн евро. Об этом говорится в полугодовом промежуточном отчете компании, пишет Äripäev.

Глава Bercman Март Сууркаск пояснил, что прогноз был скорректирован в связи с невыполнением весеннего инвестиционного плана и общей экономической ситуацией

В апреле Bercman Technologies хотела публично привлечь почти один миллион евро, но инвесторы подписались лишь на 28% от предложенного объема акций.

«Хотя вызванный пандемией кризис поставок во второй половине года для нас начинает отступать, пессимистичная экономическая ситуация затянула процессы продаж собственной продукции Bercman, в связи с чем мы решили снизить прогноз», – добавил Сууркаск.

Bercman также снизил прогноз оборота на 2023 год с 4,051 млн евро до 3,1 млн евро.

В июле компания объявила итоги второго квартала – оборот составил 499 000 евро. В первом квартале оборот достигал 294 000 евро.

Bercman вышел на биржу в июле прошлого года, цена подписки составляла 3,4 евро. В первую неделю торгов акции выросли до 12,5 евро, однако с тех пор снизились до 4,07 евро.