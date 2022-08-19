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    Bercman Technologies понизили прогноз оборота

    Глава Bercman Март Сууркаск пояснил, что прогноз был скорректирован в связи с невыполнением весеннего инвестиционного плана и общей экономической ситуациейФото: Andras Kralla

    Bercman Technologies понизила прогноз оборота на 2022 год с 2,445 млн до 1,8 млн евро. Об этом говорится в полугодовом промежуточном отчете компании, пишет Äripäev.

    Глава Bercman Март Сууркаск пояснил, что прогноз был скорректирован в связи с невыполнением весеннего инвестиционного плана и общей экономической ситуацией
    В апреле Bercman Technologies хотела публично привлечь почти один миллион евро, но инвесторы подписались лишь на 28% от предложенного объема акций.
    «Хотя вызванный пандемией кризис поставок во второй половине года для нас начинает отступать, пессимистичная экономическая ситуация затянула процессы продаж собственной продукции Bercman, в связи с чем мы решили снизить прогноз», – добавил Сууркаск.
    Bercman также снизил прогноз оборота на 2023 год с 4,051 млн евро до 3,1 млн евро.
    В июле компания объявила итоги второго квартала – оборот составил 499 000 евро. В первом квартале оборот достигал 294 000 евро.
    Bercman вышел на биржу в июле прошлого года, цена подписки составляла 3,4 евро. В первую неделю торгов акции выросли до 12,5 евро, однако с тех пор снизились до 4,07 евро.

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