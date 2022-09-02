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    Курс японской иены обновил минимум 24-летней давности

    Стоимость иены по отношению к доллару опустилась до самого низкого уровня с сентября 1998 года, сообщает Bloomberg.

    Иена стремительно дешевеет. Интересно, когда же вмешается Банк Японии?Фото: FRANCK ROBICHON, EPA
    За последний год японская валюта подешевела почти на 27%, однако Банк Японии, судя по всему, не намерен отказываться от собственной мягкой кредитно-денежной политики, передает Bloomberg.

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