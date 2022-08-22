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    Евро опустился до доллара, это может сказаться на ценах

    Евро толкают вниз опасения замедления роста экономики еврозоны, ограничивающие возможность маневра для ЕЦБ.Фото: Dado Ruvic, Scanpix

    Курсы евро и доллара сравнялись в ходе торгов в понедельник 22 августа. Пара EUR/USD опустилась до 0,9999. Евро толкают вниз опасения, что экономика еврозоны не справится с взлетевшими ценами на энергоносители.

    Это уже второй паритет в этом году и нельзя сказать, чтобы он был неожиданностью. Еще за несколько дней количество коротких позиций показывало, что рынок не верит в евро.
    Инвесторы держат короткие позиции (на понижение) по евро в отношении ко всем ключевым валютам, включая не только доллар, но британский фунт и швейцарский франк, написал еще в пятницу стратег Bank of New York Mellon Дэниел Тененгаузер.
    Курс евро резко упал из-за российского вторжения в Украину и введенных санкций, которые подтолкнули и без того растущие цены на энергоносители, а также продукты питания. Высокая инфляция (в июле ускорилась до 8,9% после 8,6% месяцем ранее, обновив исторический рекорд) сопровождается замедлением экономического роста (прогноз Еврокомиссии для ВВП еврозоны пока 2,6% на 2022 год и 1,4% в 2023 году), что сильно ограничивают способность Европейского центрального банка повышать процентные ставки.
    ЕЦБ, чтобы вернуть инфляцию к целевым показателям (2%), поднял ключевую ставку в июле сразу на 0,5 процентных пункта – до 0,5% и обещал вернуться к вопросу о дальнейшем повышении в сентябре.
    В то же время Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую ставку по доллару на 0,75 п. п. (до 2,25–2,5%) и тоже дала понять, что, вероятно, продолжит повышать ее в сентябре.
    «Дешевый евро хорош для экспорта Эстонии и плох для инфляции, – замечает старший экономист Swedbank Лийс Элмик. – Дешевый евро поднимает цены на ряд товаров, включая топливо. В Эстонии около 60% импорта топлива оплачивается в долларах США».

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