Новые регуляции США обвалили акции Nvidia

Бизнесмены из министерского списка: «Из нас делают каких-то врагов народа»

Предприниматели, чьи фирмы попали в опубликованный МИДом список ходатайствовавших об исключении, мягко говоря, удивлены. «Мы сразу отказались от этой идеи, как только началась война», – говорит один из них о сотрудничестве с российским бизнесом.

Предприниматели, чьи фирмы попали в опубликованный МИДом список ходатайствовавших об исключении, мягко говоря, удивлены. «Мы сразу отказались от этой идеи, как только началась война», – говорит один из них о сотрудничестве с российским бизнесом.