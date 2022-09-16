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    Вкус биржи: ехали медведи на велосипеде - S&P 500 упал на 5%

    Фото: Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Ехали медведи на велосипеде: индекс S&P 500 упал за последнюю неделю на 5%. Может показаться, что мало? Однако такого резкого падения не было с 2020 года! В чем причина?
    «Это временно!», - говорим мы 15-й месяц подряд. Инфляция снова больше 8%. Меры ФРС вообще работают? Тут выход вообще какой-то есть? Рынки испугались?
    Хорошо иметь домик в деревне - если ипотеку дадут. Спрос на жилищные кредиты упал на 29%. Наверное к этому имеет отношение процентная ставка, выросшая до 6%? Что с рынком недвижимости?
    Теперь PDF-ки станут красивее? Компания Adobe объявила, что намерена купить Figma за 20 миллиардов долларов. Некоторые люди не скрывают и называют эту сделку «тупой», а акции компани упали за день на 16%. Это вообще что было? На что рассчитывает Adobe, покупая компанию за сумму, превышающую ее годовой оборот в 50 раз?
    Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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