Вкус биржи: ехали медведи на велосипеде - S&P 500 упал на 5%

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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Ехали медведи на велосипеде: индекс S&P 500 упал за последнюю неделю на 5%. Может показаться, что мало? Однако такого резкого падения не было с 2020 года! В чем причина?

«Это временно!», - говорим мы 15-й месяц подряд. Инфляция снова больше 8%. Меры ФРС вообще работают? Тут выход вообще какой-то есть? Рынки испугались?

Хорошо иметь домик в деревне - если ипотеку дадут. Спрос на жилищные кредиты упал на 29%. Наверное к этому имеет отношение процентная ставка, выросшая до 6%? Что с рынком недвижимости?

Теперь PDF-ки станут красивее? Компания Adobe объявила, что намерена купить Figma за 20 миллиардов долларов. Некоторые люди не скрывают и называют эту сделку «тупой», а акции компани упали за день на 16%. Это вообще что было? На что рассчитывает Adobe, покупая компанию за сумму, превышающую ее годовой оборот в 50 раз?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».