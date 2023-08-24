    Nvidia превзошла ожидания

    Производитель микрочипов компания Nvidia сообщил, что его доходы за последний квартал выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, что стало новым рекордом для компании. Также было отмечено, что растущий интерес к искусственному интеллекту способствует развитию бизнеса быстрее, чем ожидалось.

    Акции Nvidia в этом году - лучшие в индексе S&P 500.Фото: Роберт Галбрайт

    Компания Nvidia стоит у истоков бума в области искусственного интеллекта, благодаря которому ее стоимость в этом году достигла 1 трлн долл. Акции Nvidia, уже ставшие в этом году лидерами индекса S&P 500, выросли на более чем 6% после публикации результатов.

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