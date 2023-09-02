Биржа

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2 сентября 2023 в 9:32









Датский производитель лекарств стал самой дорогой компанией Европы

Упаковка лекарства Ozempic. Фото иллюстративное. Фото: GEORGE FREY

Датский производитель лекарств Novo Nordisk A/S в пятницу обогнал французский конгломерат LVMH и стал самой дорогой компанией в Европе. Этому способствовал рост спроса на лекарства от ожирения, пишет Postimees.

Вчера акции Novo Nordisk выросли на 2,1% в Копенгагене, в результате чего рыночная стоимость компании достигла почти 425 миллиардов долларов. Акции LVMH в Париже упали на 0,8% – таким образом стоимость предприятия снизилась примерно до $420 млрд.