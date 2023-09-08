    Вкус биржи: как тебе такое, Илон Маск? Немецкий автопром решил уделать Теслу

    Внимание, вопрос: кто хочет сместить короля электромобилей?

    Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Новый месяц - новое падение! У американского рынка традиция: каждый месяц каждое первое число он устраивает красивую коррекцию и падает. Зачем он это делает на этот раз?
    Захвалили. Идеальные, классные, в меру упитанные в полном расцвете сил акции Apple упали. А эти-то куда?
    Нельзя смотреть бесплатно? Вот на это я не подписывался! Netflix стал лидером по… отмене подписок. Так и получите за то, что запретили делиться паролями с родственниками, друзьями, коллегами и всеми, кто населяют планету Земля!
    Отрицательный рост. Число корпоративных банкротств в США удвоилось.
    Как тебе такое, Илон Маск? Немецкий автопром решил уделать Теслу по-настоящему.
    А вы хотите начать уделывать рынки? Тогда вперед в магаз: книга «Как стать богатым. Учебник» вот-вот тепленькая выйдет из издательства. Как планировать? Как инвестировать? Как стричь купоны в виде пассивного дохода? Об этом расскажет инвестор Яак Роосааре. Предзаказ: https://pood.aripaev.ee/kak-stat-bogatym
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Вкус биржи: как тебе такое, Илон Маск? Немецкий автопром решил уделать Теслу
Эпицентр
Половина нарвских учителей окажутся под угрозой увольнения
Около половины школьных учителей Нарвы могут оказаться под угрозой увольнения из-за недостаточного знания эстонского языка. У преподавателей остается год на то, чтобы овладеть языком, который значительная часть из них и так учат – много лет и без особых успехов.
Около половины школьных учителей Нарвы могут оказаться под угрозой увольнения из-за недостаточного знания эстонского языка. У преподавателей остается год на то, чтобы овладеть языком, который значительная часть из них и так учат – много лет и без особых успехов.
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Инвестор
Подписка на облигации Coop Pank превышена вдвое
Подписка на облигации Coop Pank с 12% интрессом была превышена вдвое. Банк увеличил объем выпуска до 12 миллионов евро.
Подписка на облигации Coop Pank с 12% интрессом была превышена вдвое. Банк увеличил объем выпуска до 12 миллионов евро.
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Вкус биржи: как тебе такое, Илон Маск? Немецкий автопром решил уделать Теслу
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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Русский бизнес Эстонии в призме России
Работающие на восточном рынке предприниматели находятся под определенным общественным давлением и выбрали разные линии поведения, некоторые даже повторяют штампы российской пропаганды, пишет соавтор медиапроекта «Два прибалтайца».
Работающие на восточном рынке предприниматели находятся под определенным общественным давлением и выбрали разные линии поведения, некоторые даже повторяют штампы российской пропаганды, пишет соавтор медиапроекта «Два прибалтайца».
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Читать и богатеть: зачем нужны книги по инвестициям и финансам и какую выбрать?
Один из способов улучшить свою финансовую и инвестиционную грамотность – книги от бизнесменов и гуру экономики. О том, как не потеряться в море литературы о деньгах и саморазвитии, вы узнаете в новой серии подкаста.
Один из способов улучшить свою финансовую и инвестиционную грамотность – книги от бизнесменов и гуру экономики. О том, как не потеряться в море литературы о деньгах и саморазвитии, вы узнаете в новой серии подкаста.
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