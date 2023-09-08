Вкус биржи: как тебе такое, Илон Маск? Немецкий автопром решил уделать Теслу

Внимание, вопрос: кто хочет сместить короля электромобилей?

Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Новый месяц - новое падение! У американского рынка традиция: каждый месяц каждое первое число он устраивает красивую коррекцию и падает. Зачем он это делает на этот раз?

Захвалили. Идеальные, классные, в меру упитанные в полном расцвете сил акции Apple упали. А эти-то куда?

Нельзя смотреть бесплатно? Вот на это я не подписывался! Netflix стал лидером по… отмене подписок. Так и получите за то, что запретили делиться паролями с родственниками, друзьями, коллегами и всеми, кто населяют планету Земля!

Отрицательный рост. Число корпоративных банкротств в США удвоилось.

Как тебе такое, Илон Маск? Немецкий автопром решил уделать Теслу по-настоящему.

А вы хотите начать уделывать рынки? Тогда вперед в магаз: книга «Как стать богатым. Учебник» вот-вот тепленькая выйдет из издательства. Как планировать? Как инвестировать? Как стричь купоны в виде пассивного дохода? Об этом расскажет инвестор Яак Роосааре. Предзаказ: Тогда вперед в магаз: книга «Как стать богатым. Учебник» вот-вот тепленькая выйдет из издательства. Как планировать? Как инвестировать? Как стричь купоны в виде пассивного дохода? Об этом расскажет инвестор Яак Роосааре. Предзаказ: https://pood.aripaev.ee/kak-stat-bogatym

А теперь слушайте «Вкус биржи»: