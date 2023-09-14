Индекс Таллиннской биржи упал

В Ида-Вирумаа субсидируют производство биотоплива и «умных» фильтров для воды

Совместное учреждение EAS и KredEx сообщило, что две компании из Ида-Вирумаа получат субсидии из Фонда справедливого перехода на открытие новых производств. В компаниях рассказали ДВ подробнее, какая именно продукция появится в результате инвестиций, и в чем ее новизна.

Совместное учреждение EAS и KredEx сообщило, что две компании из Ида-Вирумаа получат субсидии из Фонда справедливого перехода на открытие новых производств. В компаниях рассказали ДВ подробнее, какая именно продукция появится в результате инвестиций, и в чем ее новизна.