Amazon инвестирует миллиарды долларов в конкурента ChatGPT

Кто идет в ногу со временем? Переводчик, программист и дизайнер рассказывают, как ИИ изменил их работу

Сегодня много говорят об искусственном интеллекте. Число пользователей ChatGPT превысило 100 миллионов человек. На форумах переводчиков появляются сообщения, что якобы после появления DeepL у них стало меньше заказов, и платят теперь тоже меньше. Находятся и те, кто убежден, что Midjourney может выполнить работу за трех дизайнеров. В СМИ и соцсетях рассуждают: уничтожит ли ИИ человечество или ограничится тем, что сделает всех безработными.