    Amazon инвестирует миллиарды долларов в конкурента ChatGPT

    Компания Amazon объявила о своих планах инвестировать до 4 млрд долларов в стартап Anthropic, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, сообщает Financial Times.

    Чат-бот Claude от Anthropic, конкурирующий с ChatGPT, уже входит в число продуктов, доступных в сервисе AWS Bedrock.Фото: AFP, Scanpix
    В рамках сделки, о которой было объявлено в понедельник, Amazon приобретет миноритарную долю в Anthropic стоимостью 1,25 млрд долларов, информирует Financial Times.

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