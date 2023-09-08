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8 сентября 2023 в 12:12









Новый «единорог»: оценка AI-стартапа Imbue перевалила за 1 млрд

Среди участников раунда инвестиций, после которого компания получила статус «единорога», были корпорация Nvidia и директор подразделения беспилотных автомобилей Cruise компании General Motors Кайл Фогт. Фото: ANN WANG, File Photo, Scanpix

Оценка стартапа Imbue, создающего языковые модели для инструментов искусственного интеллекта, перевалила за 1 млрд долларов США после очередного раунда привлечения финансирования, в котором поучаствовала в том числе корпорация Nvidia.

Imbue, ранее известная как General Intelligent, разрабатывает сложные модели AI с «внутренними критериями рассуждений» и создает прототипы внутрикорпоративных агентов, повышающих продуктивность сотрудников, пишет Bloomberg . Сейчас компания в первую очередь работает над AI-ассистентами, которые умеют кодировать.

Стратегической задачей стартапа является создание сложных типов AI-агентов, которые смогут самостоятельно действовать от имени пользователя, в том числе выполняя сложные операции такие как исследование рынка или заказ расходных материалов.

Возглавляет базирующуюся в США компанию Канцзюнь Цю, которая ранее запустила Sourceress, стартап по подбору персонала с помощью AI, и Ember Hardware, работающий в сегменте виртуальной реальности. «Мы создаем системы, оптимизированные для рассуждений, чтобы в итоге мы могли получить ИИ, который действительно может помочь нам делать то, что мы хотим, а не только то, что мы говорим», – говорит Цю.

Среди участников очередного раунда инвестиций, после которого компания получила статус «единорога», были корпорация Nvidia и директор подразделения беспилотных автомобилей Cruise компании General Motors Кайл Фогт. Возглавила раунд Astera Institute, некоммерческая организация, основанная криптовалютным миллиардером Джедом Маккалебом.