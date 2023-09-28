    Мировые продажи Toyota в августе достигли рекордного уровня

    Производство и продажи Toyota продолжают расти, в то время как конкуренты компании — Honda, Nissan и Mitsubishi Motors — сообщают о сокращении объемов производства, информирует Bloomberg.

    Мировое производство Toyota выросло в августе на 4% до рекордных 924 509 автомобилей.Фото: JORDAN VONDERHAAR, Reuters/Scanpix
    Глобальные продажи Toyota Motor Corp. в августе 2023 года выросли на 9% в годовом сравнении и составили рекордные 923 180 автомобилей, благодаря росту спроса и улучшению условий предложения, передает Bloomberg.

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