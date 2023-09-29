Saunum значительно увеличила оборот и сократила убытки

За 7 лет на Таллиннскую биржу вышло 18 компаний. Оправдались ли инвестиции в них?

Инвестор, с 2016 года вкладывавший равные суммы денег во все предприятия, выходящие на Таллиннскую биржу, сейчас был бы в плюсе только благодаря LHV.