    Рост числа рабочих мест в США оказался в два раза выше, чем предсказывали

    Фото: Scanpix

    Рост числа рабочих мест в США за сентябрь значительно превысил ожидания аналитиков, пишет CNBC. Это означает, что американская экономика находится в хорошем состоянии, несмотря на высокую учетную ставку, забастовки рабочих и разлад в правительстве США.

    За сентябрь было создано 336 тысяч новых рабочих мест. Аналитики, опрошенные Dow Jones, ожидали показателя в 170 тысяч.
    Больше всего рабочих мест прибавилось в секторе развлечений и гостиничном бизнесе (96 тысяч). Госсектор добавил 73 тысячи рабочих мест, здравоохранение - 41 тысячу, профессиональные, научные и технические услуги - 29 тысяч.
    Больше всего рабочих мест потеряла такая индустрия как запись видео и звука. В ней рабочих мест стало на 5000 меньше. Падение с мая составило уже 45 тысяч рабочих мест.
    Безработица составила 3,8%, в то время как аналитики ожидали 3,7%.
    Размер почасовой оплаты труда вырос на 4,2%, по сравнению с сентябрем прошлого года, и на 0,2% по сравнению с августом. Аналитики ожидали 4,3% и 0,3% соответственно.
    Также были пересмотрены нонфармы (именно так называются отчеты о количестве созданных рабочих мест в США за прошлый месяц) за август и июль. Позапрошломесячный показатель пересмотрен на +40 000 и составил 227 тысяч. Июльские показатели повышены с 157 тысяч до 236 тысяч.
    Сразу после публикации этой новости американский индекс S&P 500 на премаркете (т.е. до открытия рынка) упал на 0,8%. Выросла доходность по государственным облигациям, которая и так была на локальном пике (об этом сегодня пойдет речь в подкасте "Вкус биржи").
    Инвесторы ожидают, что все эти показатели могут привести к тому, что ФРС будет дольше держать учетную ставку на нынешнем уровне (т.е. не понижать), а может быть, даже и еще раз ее повысит.

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