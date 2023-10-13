    Вкус биржи: цены опустить, зарплаты поднять. Гениальнейший бизнес-план Илона Маска

    Фото: Scanpix, Гонсало Фуентес

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    А ведь и вправду «временно». Базовая инфляция снизилась на 20 базисных пунктов. А чего рынки не в космосе?
    По гамбургскому счету. Некоторые компании находятся на годовых максимумах и минимумах. Слабо угадать, какие?
    Цены опустить, зарплаты поднять - гениальнейший бизнес-план Илона Маска. Почему Илон поднял зарплаты на заводе в Берлине? И чем Фуада Расулова встревожил опрос американцев по их автомобильным предпочтениям?
    Приносим свои соболезнования в связи с тем, что произошло в Израиле. Как эти события повлияли на цены на нефть?
    Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
    P.S. Маркет-нейтральную ннада? 2 декабря на конференции «Заставь деньги работать!» Фуад Расулов, во-первых, заставит деньги работать, а во-вторых, расскажет, как заработать на маркет-нейтральных стратегиях, не волнуясь о том, в какую сторону пойдет рынок.

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Вкус биржи: цены опустить, зарплаты поднять. Гениальнейший бизнес-план Илона Маска
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