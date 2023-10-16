Биржа

Яна Сааркоппель

17 октября 2023 в 9:09









Инвестор обвинил LHV в мошенничестве

Фото: Eleving Group

Инвестор поставил ордер на подписку на облигации Eleving. Затем он решил отменить подписку, но банк LHV не дал ему этого сделать. Лишь после вмешательства журналиста банк изменил свое решение и позволил подписку отменить.

3 октября инвестор Аго Халлик поставил ордер на подписку на 100 облигаций латвийского Eleving Group на сумму 10 000 евро. Затем его смутило, что эту эмиссию в среде инвесторов толком никто не обсуждает, и, прочитав мнение инвестора Тоомаса об этих бумагах, он решил эту подписку отменить.