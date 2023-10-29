Вкус биржи: инвесторы разочарованы. Народ категорически отказывается нищать

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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Залетались в облаках. Почему хороший отчет Гугла испортила одна ма-а-а-ленькая деталь, и инвесторы сошли с ума?

Фуад, без паники! Цена биткойна выросла до 34 тысяч долларов. Почему?

Как облигации подложили подлянку родному фондовому рынку?

Инвесторы разочарованы. Народ категорически отказывается нищать. ВВП США вырос на 4,9%. Почему рынки падают?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».